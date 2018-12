Il Gruppo Rionale Prato ha trovato una nuova e spaziosa sede. Si tratta dell’ex dispensario in via Campi dove un tempo si trovava lo Spazio Giovani, poco distante dall’istituto comprensivo «Bernardo Clesio». L’immobile, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, viene utilizzato, oltre che dall’associazione, anche dalla Pro Loco e dalla cooperativa La Coccinella. All’esterno è stato posizionato un grande striscione con il logo del rione, una scelta ben precisa come spiega il riconfermato presidente del gruppo Gianni di Guglielmo. «Oltre a rendere ovviamente identificabile la sede, è un modo per far sapere alla popolazione che essa può essere affittata per compleanni e ricorrenze varie e può facilmente ospitare attività come corsi e riunioni». Uno spazio da condividere con la popolazione, anche per autofinanziare le attività del gruppo e coprire le spese per la sua gestione. La struttura è corredata da un ampio giardino esterno, ideale per le feste famigliari e dei bambini, che in futuro sarebbe ideale rimodernare, magari con l’inserimento di un piccolo parco giochi. Lo scorso 4 novembre si è tenuta l’assemblea per eleggere il nuovo direttivo dell’associazione, di cui fa parte, oltre a Di Guglielmo, il vicepresidente Abdallah Id Abelkader, il segretario Alessandro Visintainer, il tesoriere Michele Torresani ed i consiglieri Raffaele Pangrazzi, Alessandro Torresani, Anna Peluso ed Elda Zanella; gli aderenti sono circa una ventina, tra cui anche la consigliera provinciale del Patt Paola Demagri. I giovani svolgono un ruolo importante e sono stati votati alcuni ragazzi che nei prossimi anni potranno assumere le redini del gruppo. Lo storico rione di Prato interessa il centro della borgata - comprese le piazze Granda e Fiera - nonché le vie limitrofe fino ai ponti di Dres e Caltron e via Castello; è il più ampio tra i rioni clesiani ma meno popolato. Nella zona abitano numerosi cittadini extracomunitari molto bene integrati che si sono offerti di dare un contributo all’associazione, in un incontro di culture e tradizioni: di recente, per fare un esempio, è stato organizzato un ricco ed apprezzato pranzo a base di specialità marocchine. Per quanto riguarda le attività e le manifestazioni - tra cui spiccano il Carnevale al Centro per il Tempo Libero, la festa di primavera e le collaborazioni con la Festa dell’Ospite e con l’Autunno Clesiano - il gruppo ha stabilito di concentrarsi su poche proposte e di curarne al meglio l’organizzazione. Per informazioni e per eventuali prenotazione della sede (costo 25 euro) è possibile contattare il numero 347/1790133.