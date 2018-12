Ultimi preparativi per l’allestimento della terza edizione di «Natale in tutti i sensi», manifestazione promossa dall’associazione dei commercianti del paese (35 aderenti) e dall’amministrazione comunale con il sostegno della Cassa Rurale Novella, dell’Apt Val di Non e la collaborazione della Società Podistica Novella. La kermesse animerà il periodo natalizio in Alta Anaunia dall’8 dicembre fino a sabato 5 gennaio, intrecciandosi nelle ultime due giornate con la quarantaseiesima edizione della Ciaspolada, la più grande corsa con racchette da neve in Europa che per la prima volta diventa un campionato mondiale con la partecipazione di grandi atleti da tutto il globo. L’attrazione principale, come sottolineano il presidente dell’associazione dei commercianti Roberto Graziadei ed il sindaco Daniele Graziadei, non è tanto il mercatino quanto le numerose iniziative collaterali per grandi e piccoli, organizzate con la collaborazione di molte realtà associative locali, le scuole e le strutture ricettive. «Di certo noi non possiamo competere con i mercatini di fama come quelli di Trento e Bolzano, però possiamo puntare sulle emozioni e l’atmosfera del periodo con proposte attrattive e piacevoli per tutti» commentano le autorità. I punti forti della manifestazione saranno gli showcooking con la partecipazione degli chef di 4 hotel nonesi per 4 domeniche pomeriggio (9, 16, 23 e 30 dicembre), i giri con i pony e la carrozza nonché la fattoria didattica per la gioia dei bambini, degustazioni di prodotti tipici dell’alta Valle nelle casette del mercatino - tra cui BirraFon, la birra artigianale prodotta a Fondo - e momenti di cultura e socializzazione. Il 12 dicembre, in occasione della tradizionale Festa di Santa Lucia, gli alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo Fondo - Revò si esibiranno in un saggio con canzoni e poesie natalizie che coinvolgerà anche gli ospiti della casa di riposo. Tra le tante proposte figurano il presepe vivente il 23 dicembre e l’apertura della Ciaspolada il 4 gennaio con la sfilata degli atleti, l’accensione del tripode ed i fuochi d’artificio. Un’edizione che si preannuncia ricca di spettacolo secondo il presidente della Società Podistica Novella Gianni Holzknecht, con grande attesa per la protagonista principale, la neve. In ogni caso, gli organizzatori hanno depositato presso la federazione in Canada i due percorsi (uno su neve naturale, l’altro sul tracciato con neve artificiale) e sono attesi campioni americani, brasiliani, cileni; se si sbloccheranno le trafile burocratiche legate a questioni politiche prenderanno parte anche atleti catalani ed indiani. Il presidente della Cassa Rurale Novella Fernando Miccoli si è complimentato con i promotori della manifestazione, occasione di ritrovo e festa per la collettività. Il mercatino è aperto nell’area della piazza pedonalizzata dalle 10 alle 19.