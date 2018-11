E' sucecsso venerdì, alle 16,30 circa quando uno scuolabus seguendo le deviazioni poste dal Comune di Cles per strada chiusa in frazione Mechel, si è trovato bloccato su una stradina in discesa e troppo stretta: già è transitabile difficilmente anche con auto di grandi dimensioni. Hanno dovuto intervenire i pompieri, che con perizia lo hanno pian pianino recuperato. Nel frattempo date le scarse informazioni riguardo alle deviazioni si è creato un caos nella piccola frazione di Mechel... «qualche diversivo movimenta un borgo» commenta il nostro lettore.