Dimaro vive, non è piegato dagli eventi catastrofici di fine ottobre. Giorno dopo giorno, sta riconquistando la propria quotidianatà e con forza e tenacia si farà torvare pronto anche in vista della riapertura della stagione turistica.

In questo grande lavoro di ricostruzione, la popolazione e l’amministrazione comunale di Dimaro Folgarida non sono sole. Le iniziative di solidarietà per la raccolta dei fondi necessari al ripristino del territorio e degli immobili si moltiplicano. Da mercoledì, inoltre, è on line anche un sito web, all’indirizzo www.dimarovive.it , che è che è stato donato dalla web agency Interline di Roberta Valentini che spiega bene come poter aiutare la gente di Dimaro.