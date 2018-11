Con sabato prossimo riparte al palaghiaccio di Fondo il pattinaggio al pubblico con i seguenti orari: sabato: 10.30 - 12.30; 14- 17; 20.30- 22.30, domenica: 14.00 - 17.

A partire da sabato 22 dicembre fino a domenica 6 gennaio, tutti i giorni con 3 aperture come al sabato.

Ovviamente, non appena le condizioni climatiche e meteo lo consentiranno, verrà trasferita l’attività sul Lago Smeraldo.

Il Palasmeraldo, posto a 200 metri di distanza dal Lago Smeraldo, struttura assai apprezzata da tutti coloro che la frequentano sia in occasione di allenamenti che di gare e partite, rappresenta un importante punto di incontro e di svago per i giovani di tutta la valle. Infatti, grazie alla intensa attività posta in essere dalle tre società locali, l’Hockey Club Fondo con la Ghiaccio Smeraldo, la Smeraldo Lake Hockey comprensiva anche della sezione Amatori e lo Skating Club Fondo, la pratica del pattinaggio nelle diverse discipline di anno in anno si diffonde sempre di più.