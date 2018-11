Un giovane di 29 anni è stato soccorso ieri pomeriggio vicino a Mezzano, in località Prà de Dont. È caduto da un fienile mentre stava lavorando assieme al padre ed al fratello: è precipitato da un’altezza di 5-6 metri finendo fortunatamente sul prato. La terra ha attutito il colpo e il giovane, che non ha mai perso conoscenza, lamentava dolori al fianco. È stato trasferito in elicottero all’ospedale di Trento. Le sue condizioni non sono preoccupanti.