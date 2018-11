Cerimonia di inaugurazione, domani sabato 17 novembre alle 17.30, del punto vendita di Romallo (Alta Valle di Non) della Famiglia Cooperativa Anaunia.

Il negozio è stato rinnovato e potenziato nell’offerta commerciale indirizzata a soci e clienti che scelgono la «bottega» del paese per la spesa quotidiana.

La Famiglia Cooperativa Anaunia è nata dalla fusione di due cooperative di consumo: la Famiglia Castelli d’Anaunia e la Famiglia Sette Larici. Oggi, con i suoi diciannove punti vendita, serve capillarmente il territorio di riferimento.

Le vendite della Famiglia Cooperativa Anaunia, nello scorso esercizio, hanno raggiunto circa 12 milioni di euro e i soci sono oltre tremila: 3.455 per l’esattezza.

La Famiglia è guidata dal direttore Rinaldo Job, che guida uno staff di 56 tra collaboratrici e collaboratori, e dalla presidente Graziella Berti (foto)

L’appuntamento di domani prenderà il via proprio con la relazione della presidente della Famiglia, che tra l’altro in estate ha fatto domanda per far riconoscere i negozi di Bresimo e Cis come i primi Sieg, ovvero Servizi di interesse economico generale, del Trentino dove i clienti possono prenotare visite mediche specilistiche, ricevere farmaci, collegarsi in wi-fi.

Alle parole di Graziella Berti seguiranno domani gli interventi dei rappresentanti del mondo politico e degli organismi centrali della Cooperazione Trentina.