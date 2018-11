Investimento ieri poco prima delle 18 a Malé, lungo la strada che attraversa il centro abitato. All’altezza della Cassa rurale di via 4 Novembre Bruno Redolfi, 77 anni del posto, ex vicesindaco e già comandante dei vigili del fuoco di Malé, è stato centrato da una Suzuki Jimny condotta da un coetaneo di Pellizzano, che con la moglie viaggiava in direzione di Dimaro. Rimasto sempre cossciente, è stato trasferito in elicottero al Santa Chiara.

Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia di Cles.