Selfie, applausi ed grandi emozioni per la serata pubblica con il grande campione delle due ruote Francesco Moser. Il film documentario dal titolo «Moser-scacco al tempo» che ha raccontato la storia del campione di Palù di Giovo è stato proiettato al teatro di Rallo: in tantissimi hanno partecipato all’appuntamento promosso dall’assessore allo sport di Ville d’Anaunia Matteo Mendini, tanto che qualcuno è dovuto rimanere in piedi.

Francesco Moser è tuttora il ciclista italiano con più vittorie di sempre, una leggenda delle due ruote nato e cresciuto in Trentino ma conosciuto in tutto il mondo. La troupe del documentario dedicato alla sua strabiliante carriera lo ha seguito nel corso di un anno e lungo i percorsi a lui familiari per raccontare non solo il campione, ma per comporre un inedito ritratto dell’uomo, della famiglia e della comunità di Palù di Giovo, paesino in provincia di Trento dove è nato e dove è sempre tornato.

Al termine della proiezione della pellicola è scattato l’applauso del pubblico che è stato stimolato dal bibliotecario Marcello Ranieri a confrontarsi direttamente con Moser. Il vincitore di un Giro d’Italia e di diverse classiche (tra cui tre Parigi-Roubaix) si è seduto sul palco e in maniera molto informale ha raccontato la propria esperienza, evidenziando l’importanza del sostegno dei ragazzi da parte della famiglia: «La bicicletta – sono state le sue parole – mi ha portato ai confini del mondo, ma fondamentale è mantenere un legame con le proprie origini».

Secondo Francesco Moser lo sport va praticato fin da giovanissimi, ma ai ragazzi va lasciata la massima libertà: poche pressioni e spazio al divertimento. E ancora: ha parlato dell’innata voglia di vincere e dei sacrifici che lo hanno portato a diventare un grandissimo sportivo.

Al termine della serata di cui è stato protagonista, Moser è stato omaggiato dall’amministrazione comunale – rappresentata dal sindaco Francesco Facinelli e dall’assessore Matteo Mendini (foto) – di un cesto di prodotti tipici della valle. E infine ancora un applauso: il grazie di Ville d’Anaunia per le emozioni trasmesse. Dopo tanti dal ritiro dall’attività agonistica, Francesco Moser rimane un’icona dello sport non solo nazionale e un testimonial di passione e impegno per le nuove generazioni.