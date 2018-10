Parte il 6 novembre la nuova rassegna curata da Comune e biblioteca di Cles «Terra, cibo e salute» che si concluderà il 27, in collaborazione con Dolomiti Energia, Sistema Bibliotecario Trentino e Cibo Serio. L’iniziativa prevede conferenze, laboratori per gli adulti e uno spettacolo per i più piccoli, per essere maggiormente consapevoli di ciò che mangiamo e per promuovere una corretta alimentazione. Si comincia appunto il 6 novembre con la conferenza «Il modello del piatto unico» con un approfondimento su salute e dimagrimento secondo l’Università di Harvard, per proseguire il 13 con «Il latte e i suoi derivati», il 20 con «La colazione» con consigli e ricette per una colazione perfetta e infine il 27 con «Coloranti, aromi e additivi» per imparare a gestire una spesa consapevole.

Le conferenze saranno a cura del relatore Gianpaolo Usai, educatore alimentare e membro di Cibo Serio, realtà che si occupa di fornire informazioni, consigli e consulenze in merito al cibo sano e agli acquisti ingannevoli. Usai è anche autore di due libri sulla tematica ovvero «Cibo serio» e «Inganno alimentare».

La prima conferenza si svolgerà in biblioteca mentre le successive alla sala Borghesi Bertolla, tutte ad entrata libera con inizio alle 20.30. In biblioteca è in calendario il 10 novembre ad ore 10 «Laboratorio di auto produzione di rimedi naturali» riservato agli adulti, con iscrizioni in biblioteca entro il 7 novembre e per un massimo di 15 partecipanti. Il laboratorio, a cura di Sabrina Musi, insegnerà ai partecipanti a realizzare con ingredienti semplici dei rimedi contro i malanni della stagione come raffreddore, tosse , mal di gola, con la possibilità di portare a casa un piccolo kit di prodotti. Il laboratorio ha un costo di 5 euro e si attiverà con un minimo di 6 iscritti. In occasione della Giornata nazionale degli alberi, inoltre, il 21 novembre la rassegna propone lo spettacolo per bambini «Le pagine degli alberi» con racconti e animazione per parlare appunto di alberi, natura e l’importanza della loro tutela, in biblioteca alle 16.30 con entrata libera.