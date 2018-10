Immobili all’asta in Val di Sole. Il Tribunale di Trento ha emesso degli avvisi di vendita immobiliare nei Comuni di Dimaro Folgarida, Ossana, Peio e Vermiglio.

Il più consistente riguarda il complesso alberghiero di via per Monte Boai numero 20 a Peio, che viene venduto per un prezzo base di 1.042.000 euro (con rilancio minimo di 10.000 euro). Si tratta di un edificio costituito da tre blocchi adiacenti sviluppato su tre piani oltre al piano terra e al piano seminterrato composto da hall, spazio ricezione, bar, sala da pranzo, cucina, sala tv, sala multiuso, vari locali di servizio e servizi igienici con alloggio per il proprietario o custode e trentasette stanze con bagno e fondo boschivo limitrofo di 1.016 metri quadrati catastali. La vendita senza incanto, con apertura delle buste, si terrà il 6 dicembre alle 12.

Al Passo del Tonale, in via Circonvallazione 18, il lotto all’asta riguarda un appartamento con ripostiglio e garage sviluppato su due livelli di un edificio condominiale e costituito, al primo piano, da ingresso, soggiorno, bagno e scala per il piano superiore e, al secondo piano, da soggiorno cucina, soppalco con stanza, a primo piano garage e a piano terra ripostiglio di proprietà. Prezzo base fissato a 90.600 euro (con rilancio minimo a 1.000 euro). L’apertura delle buste si terrà il 13 dicembre alle 11.

A Ossana il Tribunale dispone la vendita senza incanto di 3 lotti relativi a tre appartamenti siti in via San Carlo 7, inseriti in un edificio su quattro livelli di antica origine e recentemente ristrutturato. Il primo lotto ha un prezzo base di vendita di 229.000 euro (con rilancio minimo di 3.000 euro), il secondo pari a 114.000 euro con rilancio minimo di 2.000 euro, e il terzo di 105.000 euro con rilancio minimo di 2.000 euro. La vendita, con l’apertura delle buste, avverrà il 13 dicembre alle 11. A Dimaro Folgarida, infine, l’immobile in vendita senza incanto è un locale a uso negozio situato a Folgarida, nel piazzale al numero 12, con ampio magazzino/deposito e locali accessori sviluppati su più livelli di un edificio a tre piani a destinazione mista. Base di vendita 809.000 euro (rilancio minimo di 9.000 euro) e data della vendita fissata il 13 dicembre alle 11.

Tutte le offerte dovranno pervenire entro le 12 del giorno precedente le vendite, che si terranno al Tribunale di Trento. Maggiori informazioni su tribunale.trento.giustizia.it