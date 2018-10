Il sindaco Paolo Forno ha nominato la consigliera comunale Ilaria Magnani (foto) quale nuovo assessore del Comune di Predaia, a seguito delle dimissioni di Maria Iachelini.

Nel 2010 Ilaria Magnani aveva presentato la candidatura a sostegno di Giovanni Coletti, che per un soffio non diventò sindaco di Taio, così Magnani entrò a far parte del gruppo di minoranza. Dopo la nascita del Comune di Predaia si è presentata alle elezioni del 10 maggio 2015 e con le sue 106 preferenze personali è entrata a far parte del gruppo di maggioranza.

Il sindaco Paolo Forno ha firmato ieri il decreto di nomina: «Dopo aver ringraziato Maria Iachelini per l’importante contributo dato all’amministrazione in questi anni, do un caloroso benvenuto in giunta comunale a Ilaria Magnani. Già delegata all’Istruzione e capigruppo consigliare, Ilaria ha dimostrato in questi anni di essere un amministratore qualificato ed impegnato. La sua nomina è stata condivisa con il gruppo e sono certo porterà competenza e professionalità nell’organo esecutivo del comune».

L’assessore Magnani ha ricevuto dal sindaco le competenze relative a politiche sociali, giovanili e scolastiche. In occasione della surroga Forno ha operato un rimpasto delle deleghe: il sindaco ha assunto «ad interim» le deleghe alla comunicazione e alla sanità, revocandole rispettivamente a Lorenzo Rizzardi e Elisa Chini. L’assessore tecnico alla cultura Elisa Chini riceve la delega al turismo di cui Maria Iachelini era titolare.

La Giunta comunale che scadrà a marzo del 2020 risulta quindi composta da Paolo Forno (sindaco), Lorenzo Rizzardi (vicesindaco), Mirco Casari, Elisa Chini, Luca Chini, Ilaria Magnani e Massimo Zadra.