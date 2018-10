Il comitato esecutivo della Comunità della Val di Non ha approvato il bando per la concessione di assegni di studio e facilitazioni di viaggio per l’anno scolastico 2018/2019, rivolto agli studenti residenti nel territorio che frequentano le scuole superiori fuori dalla vallata. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al prossimo 31 ottobre entro le ore 11, previa la prenotazione di un appuntamento per la compilazione dell’apposito modulo digitale da richiedere dall’1 al 15 ottobre telefonando al Servizio Istruzione della Comunità al numero 0463/601615 da lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 12. Secondo i termini del bando gli assegni (del valore massimo di 2.800 euro) saranno erogati tenendo conto in pari misura della condizione economica e del merito scolastico degli studenti, utilizzando obbligatoriamente il modello di dichiarazione sostitutiva Icef, da effettuare presso i soggetti accreditati. I candidati devono inoltre essere residenti in un Comune della Val di Non, avere meno di 20 anni al termine dell’anno scolastico a cui si riferisce la domanda di intervento - convenzionalmente stabilita al 7 giugno 2019 - e sostenere una spesa per lo studio superiore a 50 euro per il convitto e l’alloggio, per mensa, libri e trasporto nonché rette di frequenza scolastica, in base alla distanza dell’istituzione scolastica, dell’assenza di medesimi percorsi di studio o formazione presso istituti scolastici vicine al luogo di residenza e condizioni famigliari o sociali particolari. Per quanto riguarda le spese per il trasporto, è riconosciuta una sovvenzione unicamente per le tratte non coperte con l’abbonamento studenti provinciale. La documentazione da presentare comprende dunque la dichiarazione Icef, l’elenco completo delle spese, la pagella (necessaria per il calcolo della media dei voti) ed un documento d’identità del richiedente. Nel caso in cui i fondi stanziati non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti ad ogni alunno saranno abbassati in proporzione fino al consentire l’accoglimento di tutte le domande valide. Per ulteriori informazioni è possibile consultare e scaricare il bando completo all’indirizzo Web della Comunità, http://www.comunitavaldinon.tn.it/La-Comunita/I-Servizi/Servizio-istruzi....