Alzi la mano la mamma che non si è posta interrogativi angosciosi sulla giusta quantità di latte da dare al proprio bimbo, sulle ragioni di un piano insistente, sui motivi della mancanza di un sonno tranquillo e prolungato, sulla giusta composizione di una pappina, sulla somministrazione di uno yogurt o della prima pastasciutta.

Se i 9 mesi di «dolce attesa» sono spesso fonte di ansia, ancora più pieni di dubbi sono i 12 mesi seguenti in cui le neo mamme sono alla costante ricerca di consigli, non sempre corretti. Proprio per fugare paure e dubbi, arriva ora lo spazio «Siamo mamme», pensato dai Comuni di Cavareno e Revò che alle famiglie riservano un’attenzione particolare (ragione per cui si fregiano del marchio «Family in Trentino»): spazio in quattro incontri, gestiti da due professioniste. Francesca Pezzini (ostetrica e consulente in allattamento dell’International Board Certified Lactation Consultant, tradotto in italiano con la dicitura consulente professionale in allattamento materno) e Alessia Franch (psicologa e psicoterapeuta) affronteranno, insieme alle mamme e seguendo le loro indicazioni, temi legati allo sviluppo del bambino nel primo anno di vita, sia dal punto di vista pratico che emotivo e i cambiamenti che si vivono diventando genitori.

Gli incontri si terranno il venerdì mattina dalle 9.30 alle 11 a Cavareno, nella sala comunale al Campanile, il 5 ottobre e il 9 novembre e a Revò, nella sala corsi del Centro Servizi, 19 ottobre e il 30 novembre. L’iniziativa è gratuita, ma partirà solo se raggiungerà la quota di 5 partecipanti. Le iscrizioni vanno mandate entro il 2 ottobre al Comune di Cavareno family.cavareno@gmail.com o Comune di Revò protocollo@comune.revo.it

Ma l’iniziativa, messa a punto con il patrocinio dell’Assessorato alle politiche sociali della Comunità della Val di Non, è già in rampa di lancio. La vicesindaca di Revò, Natalia Devigili, spiega di aver mandato una lettera di invito a tutte le mamme di nati tra settembre 2017 e settembre 2018 nella Terza Sponda: «Trentatrè, forse non tantissimi, ma a me pare di percepire una ripresa della natalità, e soprattutto di vedere molte coppie di genitori giovani, a differenza di qualche anno fa. D’altra parte, nei nostri comuni, cerchiamo di attuare politiche per la natalità, tra cui l’abbattimento delle tariffe dei nidi e delle Tagesmutter».

Ora questo nuovo servizio, che si spera sia apprezzato e frequentato.