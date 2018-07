Una Porsche ha investito un motociclista ieri mattina a Fondo, sulla statale delle Palade. Lo scontro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato da un mancato rispetto dello stop da parte dell'automobilista al volante del bolide con targa tedesca, che ha centrato lo scooter. L'auto stava percorrendo la statale 42 del Tonale, quando si è immessa sulla strada che collega gli abitati di Sarnonico e Fondo.

In sella alla moto viaggiava un uomo di 54 anni residente in Alta val di Non che, finito a terra, ha riportato diverse lesioni ma fortunatamente non ha perso conoscenza. L'allarme alla Centrale unica dell'emergenza è scattato poco prima delle 11.30. Sul posto si è portata l'ambulanza presente presso la caserma dei vigili del fuoco volontari di Fondo, mentre da Trento si è levato in volo l'elicottero con il medico rianimatore.

Dopo le prime cure in strada, il ferito è stato caricato in barella e trasportato all'ospedale Santa Chiara: l'uomo è grave, ma non rischia la vita. I pompieri del paese hanno bloccato il traffico, mentre i carabinieri della stazione di Fondo si sono occupati dei rilievi di rito.