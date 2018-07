Dal 14 luglio al 2 settembre la val di Tovel sarà chiusa al traffico durante alcune ore del giorno (salvo autorizzati), nel momento in cui i parcheggi disponibili saranno quasi completamente occupati, con l’apertura di un nuovo parcheggio di attestamento a Tuenno ed un servizio di bus navetta fra Tuenno e il lago, attivo tutti i giorni con una frequenza di 20 minuti a partire dalle 10.

Si tratta di una sperimentazione attraverso il nuovo Piano di gestione della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di residenti e ospiti che frequentano la val di Tovel nel periodo di maggior afflusso turistico. I dati sottolinea la Provincia - registrano un aumento del 96% dei veicoli parcheggiati: i paganti nel 2004 erano 16.655, sono diventati 32.716 nel 2017.

Verranno quindi potenziati i servizi di accesso al parco e l’informazione rivolta ai visitatori, sia a Tuenno sia lungo il tragitto che conduce al lago. Nei momenti di blocco del traffico, i segnali posti all’imbocco della strada provinciale 14 indicheranno l’apertura o la chiusura della valle al transito. I clienti delle strutture ricettive della val di Tovel potranno accedere al proprio albergo, presentando la prenotazione ai parcheggiatori. Nulla cambia rispetto a prima per i residenti: con l’apposito pass sarà possibile circolare liberamente, tuttavia si cercherà di incentivare l’uso dei mezzi pubblici dal paese attraverso una comunicazione che sarà distribuita prossimamente nelle case, contenente un tagliando di ingresso gratuito in navetta.