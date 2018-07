Tolleranza zero con i commercianti abusivi: nello scorso fine settimana, i finanzieri della Tenenza di Cles hanno effettuato alcuni controlli anti-abusivismo presso gli stand di venditori ambulanti in occasione della Coppa del Mondo di mountain bike a Commezzadura, in val di Sole.



Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno notato un uomo di mezza età che stava vendendo dell’abbigliamento tecnico, senza che avesse un banco espositore e, anzi, approfittando della disponibilità di un venditore in possesso di regolare autorizzazione al commercio su aree pubbliche che operava accanto, che gli aveva permesso di appoggiare la merce su parte del proprio espositore.



I finanzieri hanno sequestrato complessivamente settecento pezzi di materiale sportivo e da ciclismo, per un valore totale di circa ventimila euro, tra cui magliette, pantaloncini e calze tecniche, vendute a prezzi che spaziavano dai 10 € ai 50 €.



A seguito del controllo, le Fiamme Gialle di Cles hanno contestato la violazione alla normativa provinciale sul commercio, sanzionando il venditore abusivo per mancanza di regolare licenza con una sanzione amministrativa massima di 9.000 euro che, se pagata entro sessanta giorni, si ridurrà a 3.000 euro.