Scontro tra un’auto ed un furgone ieri mattina a Bozzana, frazione di Caldes.



L’incidente è accaduto lungo la statale 48, all’altezza di un’intersezione regolata dal semaforo, alle 7 del mattino. Il furgone stava procedendo in direzione Malé, mentre la macchina con a bordo tre persone si stava immettendo sulla statale da una laterale.



La «botta» è stata così forte che è stato necessario intervenire con le pinze idrauliche per liberare il conducente ed i passeggeri della vettura. I tre, un 18enne, un giovane di 29 anni ed una donna di 33, operai agricoli in un’azienda della zona, sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale di Cles. Le loro condizioni non sono gravi. Illeso il conducente del furgone.



La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Malé: attraverso le testimonianze verrà ricostruito l’accaduto per valutare se all’origine dello schianto ci sia una distrazione o il malfunzionamento del semaforo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco volontari di Caldes e di Malé. Il traffico ha subìto pesanti rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 9.