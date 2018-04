Raffica di furti in Val di Non, dove nella notte tra venerdì e sabato i ladri hanno preso di mira l’ufficio postale di Livo e tre bar tra Cles e Cunevo. Sull’accaduto indagano i carabinieri del capoluogo noneso, che hanno acquisito le immagini delle telecamere che hanno inquadrato in volto uno dei malviventi.



Il bottino più consistente è stato raccolto al Punto Grill Service di Claudio Rosat, presso il distributore Punto fuel di Via Marconi: «I ladri hanno rubato gratta e vinci e stecche di sigarette per un ammontare complessivo di mille euro» spiega il titolare, che aggiunge: «Erano in due, uno faceva da palo all’esterno ed aveva il cappuccio abbassato sul viso, mentre l’altro è stato inquadrato in volto dalle telecamere di cui non si era accorto, mentre si muoveva con sicurezza dietro al bancone tenendo la torcia con la bocca».



L’ipotesi dell’uomo è che prima di compiere il loro raid forzando una porta laterale i ladri abbiano fatto un sopralluogo. L’incursione è durata appena tre minuti, e prima di fuggire il malvivente ripreso dagli occhi elettronici ha rubato anche un paio di pacchetti di patatine e un gelato.



Sempre a Cles è stato preso di mira il Caffè Marconi: «I ladri sono entrati forzando la porta, ma non hanno trovato quello che cercavano» spiega Patrizia Facinelli, che dopo aver avuto delle brutte sorprese in passato non lascia alcun fondo cassa. Hanno rubato invece 50 euro a Cunevo nel locale della stazione di servizio «Al Bar», dove come spiega il gestore Robertino Rinaldi i malviventi hanno divelto la porta e sono scappati poco dopo dopo non aver trovato altro da portar via. Infine, a Livo la banda (l’ipotesi è che sia sempre la stessa) è riuscita ad entrare nell’ufficio postale senza portare via nulla.