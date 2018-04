Giornata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco volontari di Tassullo, allertati ieri per il recupero di 4 trattori dal mattino presto al primo pomeriggio.



La pioggia scesa nella notte ha reso il terreno dei frutteti particolarmente scivoloso e, in alcuni casi, gli agricoltori impegnati nelle irrorazioni per contrastare la ticchiolatura sono rimasti bloccati con i loro mezzi nel fango.



In due casi i pompieri hanno chiesto il supporto dei colleghi di Nanno con il verricello. Il comandante Nicola Zambiasi ringrazia i suoi vigili per il lavoro svolto e invita dunque i contadini a prestare particolare attenzione durante queste delicate operazioni che si svolgono anche con il buio.