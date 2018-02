Profonda commozione ha destato nella comunità di Commezzadura e della Valle di Sole la prematura scomparsa di Chiara Ciarla, la bambina di soli tre anni che un male incurabile ha strappato ieri dall’affetto della sua famiglia nella sua casa di Mestriago.



Alla bimba, figlia di Guido e di Alessandra Flessati, l’estate scorsa era stato riscontrato il male che ha costretto la famiglia a peregrinare in cliniche ed ospedali per cercare ogni possibile cura per scongiurarne l’epilogo crudele.



«Tutti noi abbiamo sperato fino all’ultimo nel miracolo- confida un’amica di famiglia- ma purtroppo la diagnosi fatta è stata precisa. Siamo un piccolo paese e tutti ci conosciamo. E’ come avessimo perso uno di famiglia. Tutta la comunità è in lutto e vicina alla famiglia».

Anche il sindaco di Commezzadura Ivan Tevini esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la perdita del proprio angioletto. E l’apprensione per le condizioni della piccola Chiara aleggiava da mesi tra la gente.



Quando un male incurabile va a colpire una bimba di tre anni strappandola alla vita ed ai suoi cari non può lasciare nessuno indifferente. Se poi si conosce la famiglia il lutto ti coinvolge, e ti rende impotente di fronte ad eventi che non trovano giustificazione. E le famiglie paterna e materna di Chiara sono molto conosciute in tutta la Valle di Sole. Il papà Guido è contitolare con il fratello Maurizio di una impresa di pitture edili. Anche la mamma Alessandra collabora con il papà Giancarlo in un’analoga azienda di pitture edili.



Alessandra, dopo aver conseguito la maturità artistica, ha deciso di intraprendere l’attività del padre, mettendosi la tuta da lavoro e operando nei cantieri ma curando in particolare l’aspetto relativo ai dipinti ed affreschi con risultati molto apprezzati.

La maternità del primogenito Francesco nel 2013 e quindi quella di Chiara ne hanno ridotto l’attività.



La forza di mamma Alessandra l’ha quindi riversata tutta nell’assistere la sua piccola Chiara che ha amorevolmente accudito fino a che il suo piccolo cuore non ha smesso di battere.



I funerali della piccola Chiara si svolgeranno domani alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata di Commezzadura.