Il consigliere provinciale di Forza Italia Giacomo Bezzi nel novembre scorso, interrogava la Giunta provinciale sul tratto di strada statale 42 fra gli abitati di Piano di Commezzadura e Mezzana (comunemente chiamato «delle Crozze»): «è indiscutibilmente pericoloso e molto trafficato considerato che si tratta di un passaggio obbligato sia per i turisti sia per i residenti diretti in alta Val di Sole». L’interrogazione veniva dopo un incidente patito dallo stesso Bezzi in quei giorni. «Si rammenta - spiegava Bezzi - che il sottoscritto, con la proposta di ordine del giorno il 17 dicembre 2015, richiedeva l’allargamento e la messa in sicurezza di tutto il tratto della strada statale 42 fra gli abitati di Piano di Commezzadura e Mezzana».



Nella risposta all’interrogazione, l’assessore provinciale Mauro Gilmozzi lo rassicura affermando che esiste un progetto esecutivo pari a 1,2 milioni di euro «ed è stata effettuata la procedura di scelta del contraente. Allo stato attuale - continua l’assessore - è in corso il contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria». I lavori, aggiunge Mauro Gilmozzi, dovrebbero iniziare nella prossima primavera. «Per quanto riguarda il lotto di completamento verso Commezzadura per il quale è stato predisposto il progetto preliminare che risolverebbe in maniera definitiva la messa in sicurezza dell’intera tratta stradale fra Mezzana e Piano, esso seguirà i lavori nel momento in cui si renderanno disponibili le risorse finanziarie, presumibilmente nei prossimi mesi». Durante la progettazione del lotto 1 è emerso che il tratto stradale interessato è pericoloso per la caduta di massi per cui la Provincia ha stanziato 980 mila euro per sistemi di protezione ed è in corso la scelta dell’azienda.