Ha fatto centro l’evento di sabato scorso a Dimaro in Val di Sole nel segno della solidarietà. Teatro pieno e pubblico caldo da tutto il Trentino per il concerto dei Gatti Randagi accompagnati per l’occasione da Cristiano Turato ex vocalist dei Nomadi.

Oltre duemila gli euro raccolti in questa occasione e che saranno devoluti alla famiglia di Diego Canella per sostenere le impegnative spese mediche di riabilitazione in una clinica di Innsbruck dove si ritrova ricoverato dopo un terribile scontro mentre giocava a calcio-

La cover band trentina dei Nomadi ha organizzato questo evento in collaborazione con Comune di Dimaro-Folgarida e il Consorzio Turistico Dimaro-Folgarida e tanta è la soddisfazione dei Gatti Randagi come racconta Luca Pangrazzi. una delle anime del gruppo: “E’ stata una serata davvero magica ed emozionante. Ci ha colpiti la sintonia che abbiamo trovato sul palco con Cristiano Turato: è stato come se avessimo sempre suonato assieme, l'intesa con il nostro cantante Claudio Delpero è stata fulminea. Mi sono accorto immediatamente, mentre facevamo il sound-check, ogni nota era al posto giusto, intermezzi , intervalli...tutto come sempre provato. Cristiano è un vero professionista e siamo felici di aver intrapreso questa collaborazione che andrà oltre questo concerto”.