È entrato nella ricevitoria giovedì 25 gennaio nel primo pomeriggio ed ha acquistato un «gratta e vinci» da 5 euro. Pochi istanti dopo ha capito di aver vinto la bella somma di mezzo milione di euro.

È accaduto a Cles in viale Degasperi 35, alla storica ricevitoria e tabacchino di Christian Zuech: il protagonista è un uomo del paese, clesiano doc, a detta del titolare «uno che se lo merita». E che ha ringraziato il gestore per la «svolta» nella sua vita.

Il biglietto vincente fa parte dell’ultima nuova serie «Wheel of Fortune», cioè la «Ruota della fortuna», ed ha baciato la Val di Non.

Il titolare Zuech è felice: «Qui da noi si gioca molto, è una ricevitoria tradizionale da tanti anni, abbiamo una clientela fedele e affezionata. Avevamo già avuto alcune belle vincite in passato, per due volte abbiamo centrato dei 5 al Superenalotto, e una volta in una giocata collettiva un bell’ambo da 70 mila euro al Lotto. Ma questa è davvero la vincita record del nostro locale, ma io penso anche di Cles, non mi ricordo altre giocate fortunate di questo livello».

Ma chi è il fortunato vincotore che da ieri è (semi)milionario? Zuech è abbottonato: «Non posso dire niente ma sono contento, perché diciamo che è una persona che se lo merita». Insomma, non è piovuto sul bagnato, par di capire.

Ieri in tanti, alla popolare ricevitoria che si trova vicino all’Ospedale Valli del Noce, hanno potuto ammirare la fotocopia della schedina vincente che è stata esposta in mezzo alla serie di biglietti dei vari giochi di Stato.