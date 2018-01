Miniera San Romedio srl , la società che raggruppa la cordata trentina acquirente della Tassullo Materiali , ha raggiunto l’accordo con i sindacati sulla salvaguardia del posto di lavoro e dei livelli contrattuali dei 39 dipendenti rimasti.



Tra qualche giorno è previsto il passaggio formale di proprietà e il nuovo raggruppamento guidato da Matteo Covi prenderà ufficialmente in mano l’azienda nonesa fallita nel 2016. Miniera San Romedio ha acquisito la Tassullo Materiali, comprese le gallerie di Rio Maggiore, all’asta del 27 ottobre per 5 milioni 945 mila euro. Ne investirà probabilmente altrettanti per rinnovare il parco impianti e rilanciare l’impresa produttrice di calce e materiali per l’edilizia.



I lavoratori in assemblea hanno approvato l’accordo, condizione necessaria per avere il via libera al passaggio di proprietà. I sindacati Fillea Cgil, guidata da Sandra Ferrari , Filca Cisl, guidata da Fabrizio Bignotti , e Feneal Uil, guidata da Matteo Salvetti , sono soddisfatti. «Abbiamo salvaguardato i 39 lavoratori nel trasferimento d’azienda - dice Ferrari - Si tratta di un dirigente, 17 impiegati, 21 operai. Abbiamo impostato delle buone relazioni tra sindacato e azienda».



Per coloro che sono in cassa integrazione straordinaria, l’ammortizzatore proseguirà fino alla scadenza prevista, il 19 febbraio.

«Abbiamo salvato la contrattazione collettiva, mantenendo i contratti in essere» aggiunge Salvetti.



«Dopo tutti i sacrifici fatti dai lavoratori, la cordata trentina acquisisce questo bel patrimonio di materiali, conoscenze, innovazione - sottolinea Bignotti - Hanno dovuto prendere atto delle condizioni del Tribunale. Ma sembrano avere le carte in regola». Tutti i sindacalisti ricordano che per rilanciare la Tassullo Materiali occorre «un notevole sforzo di investimento, ci sono impianti da sostituire».



«Stiamo mettendo insieme la documentazione necessaria, la prossima settimana ci sarà il passaggio di proprietà - precisa Matteo Covi , presidente di Miniera San Romedio - A quel punto presenteremo il nostro piano industriale». Un piano che dovrebbe prevedere investimenti rilevanti. La società è partecipata al 46,15% dalla Covi Costruzioni , al 15,39% dalla Cobeton , al 7,69% dall’ Isa e al 30,77% da Tassullo Investitori , che a sua volta raggruppa Misconel , la Elettrica di Cesare Cattani , la Tama di Giovanni Coletti , Lamtex , Franco Fellin , Roberto Fondriest .