Pinamonti incontra dei ragazzi speciali

Andrea Pinamonti ha riabbracciato Ville d’Anaunia nel modo più bello. L’attaccante dell’Inter ha incontrato ieri nella sede comunale di Palazzo Pilati un gruppo di ragazzi speciali della scuola di ciclismo fuoristrada delle Valli di Non e Sole guidata da Giulio Mendini.

«Andrea ha dimostrato di essere un grande anche fuori dal campo» osserva l’assessore allo sport Matteo Mendini, con il sindaco Francesco Facinelli.

In attesa di riprendere il campionato con la squadra di Luciano Spalletti, il giovane giocatore ha trascorso il pomeriggio con i ragazzi dell’associazione (accompagnati dai volontari della scuola di ciclismo), incitandoli a impegnarsi nelle varie attività. «Lo sport – ha detto – è per tutti».

Pinamonti ha ascoltato con interesse le iniziative portate avanti dalla scuola, che da anni lavora con l’obiettivo di integrare giovani che altrimenti non potrebbero mai fare sport. Dopo aver ricevuto in dono il calendario dell’associazione, Pinamonti si è messo in posa per una fotografia con i ragazzi. «Verremo a trovarti allo stadio e in ritiro» gli hanno promesso i giovani fans.