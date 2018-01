Incendio nella notte nell'abitato di Dimaro, in Val di Sole. Una casa è andata in fiamme per cause ancora da individuare con certezza.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 3 di questa notte. I vigili del fuoco volontari, con i permanenti di Trento, sono intervenuti portando in salvo due persone, madre e figlio, che si erano rifugiati sul balcone. L'intervento è stato reso possibile grazie all'utilizzo dell'autoscala.

Ingenti i danni all'edificio.

Le foto dei vigili del fuoco di Malé: