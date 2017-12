Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari per recuperare un'auto uscita di strada a causa del fondo ghiacciato nella giornata di oggi a Taio, in Val di Non. Il conducente ha perso il controllo della vettura, che per un soffio non è precipitata nel bosco: sul posto sono intervenuti tempestivamente i corpi di Taio e Nanno, che hanno recuperato la macchina con il verricello. Incolume l'automobilista.