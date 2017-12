Attivato con tutte le linee, il servizio di skibus della Val di Sole, un efficiente servizio gratuito che collega in maniera capillare i vari paesi della valle con le diverse aree sciistiche, consentendo di sciare ogni giorno in una nuova località, senza lo stress del traffico e del parcheggio. E con il piazzale delle Funivie a Daolasa come «hub» di interscambio.

La salita è gratuita fino ad esaurimento posti, solo per individuali, e le fermate del pullman sono le stesse di Trentino Trasporti.

Le linee:

Skibus Val di Sole linea 1 Malé - Monclassico - Dimaro - Daolasa Hub tutti i giorni dal 23 dicembre 2017 al 1° aprile 2018; linea 2 Malé - Dimaro - Daolasa Hub tutti i giorni dal 23 dicembre 2017 al 1° aprile 2018; linea 3 Daolasa Hub - Dimaro - Madonna di Campiglio tutti i giorni dal 23 dicembre 2017 al 1° aprile 2018; linea 4 Daolasa Hub - Ossana - Cogolo - Peio Fonti tutti i giorni dal 23 dicembre 2017 al 1° aprile 2018; linea 5 Daolasa Hub - Ossana - Vermiglio - Passo Tonale tutti i giorni dal 23 dicembre 2017 al 1° aprile 2018.

Skibus Val di Sole Linea A Fucine - Marilleva 900 e Linea B Mezzana - Marilleva 900 tutti i giorni dall’8 dicembre 2017 al 7 aprile 2018; la linea C Peio Paese - Peio Fonti tutti i giorni dal 22 dicembre 2017 al 30 marzo 2018

tranne sabato 13, 20, 27 gennaio, 3, 24 febbraio, 2, 4, 10, 17, 24 marzo.

La linea E Passo Tonale è in funzione fino all’8 aprile 2018; la linea F Folgarida tutti i giorni dal 21 dicembre 2017 al 17 marzo 2018 con corse a pagamento - bambini fino a 3 anni gratis - biglietti acquistabili direttamente sul bus.

A Daolasa arriva anche il Dolomiti Express: il treno della Trento-Malé con corse da Trento a Daolasa che sono gratis (il costo del biglietto è detratto dallo skipass alla cassa) e anche il parcheggio a Trento è gratuito (presentando lo skipass e il biglietto del treno al ritorno). Dice la società di gestione: «Una preziosa comodità, poter raggiungere le piste da sci direttamente dalle città, senza il pensiero del traffico, del parcheggio o la preoccupazione degli inconvenienti del maltempo e della nebbia sempre in agguato nei mesi invernali».

Il treno impiega quasi due ore da Trento a Daolase, e altrettante per ritornare nel pomeriggio.