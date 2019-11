L'inverno è già arrivato, con le prime nevicate in montagna (ed altre in arrivo in settimana), ma questo porcino ha sfidato il freddo! Ecco la foto che ci manda un nostro gentile lettore dell'Alta Val di Cembra, il quale ieri ha avuto questa bella sorpresa: una brisa appena spuntata dalla neve.

La foto è stata scattata sopra Grumes, e testimonia un evento abbastanza raro.

Di certo la stagione dei funghi sta per terminare, perché da domani sono previste precipitazioni nevose abbondanti, con il limite delle nevicate in abbassamento fino a 40-600 metri di quota.