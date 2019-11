AAA cercasi capodanno lavisano. O, meglio, cercasi chi organizzerà il capodanno lavisano. Quella che ormai è diventata una piccola ma piacevole tradizione, ovvero la festa del 31 dicembre organizzata al PaLavis per famiglie e bambini, tornerà anche quest’anno. L’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha pubblicato l’avviso pubblico per trovare il soggetto organizzatore dell’evento. Si parla di una progettazione di massima dell’evento, dalla musica all’intrattenimento adatto a tutte le età, oltre a spazi ed angoli riservati a giochi per bambini, gonfiabili, truccabimbi ed altre attività simili. L’idea è quella di riconfermare lo stesso format degli ultimi anni, con diversi angoli riservati alle differenti età e le conseguenti necessità ed esigenze.



Accanto al programma degli intrattenimenti chiunque si aggiudicherà questa assegnazione dovrà anche occuparsi del servizio di sorveglianza e della prevenzione di comportamenti scorretti, della biglietteria e degli ingressi visto che anche quest’anno sarà messo un tetto di mille partecipanti al massimo. Nel parcheggio del PaLavis troveranno poi spazio mezzi mobili per la somministrazione di alimenti e bevande a pagamento, mentre all’interno si consumerà il tradizionale brindisi di mezzanotte con spumante e dolci.



L’associazione o la realtà che si prenderà carico di questa organizzazione potrà tenere direttamente tutti gli incassi della serata, oltre ad un contributo di due mila euro erogato dall’amministrazione comunale lavisana. I biglietti per la serata del 31 dicembre saranno poi venduti dalla metà di dicembre alle casse dell’auditorium comunale. Già fissati anche i parametri per i biglietti di accesso, con gli adulti che pagheranno 10 euro mentre i bambini fino all’anno di vita entreranno gratuitamente e quelli fino ai 12 anni pagando 5 euro. Entrata gratis garantita al terzo figlio oppure all’accompagnatore di persone disabili. Lo scorso anno la festa di capodanno fu organizzata dal «Trentino dei bambini», gestore dell’omonimo sito internet, incassando al termine dell’evento 7 mila e 40 euro. Ormai da alcuni anni il PaLavis è destinato ad essere uno dei fulcri degli eventi natalizi e sarà così anche quest’anno. A cominciare dal prossimo premio Stainer, che sarà assegnato pochi giorni prima di Natale, al momento della chiusura delle scuole per il consueto periodo natalizio di vacanza.



Quindi il palasport ospiterà anche concerti ed, appunto, la grande festa di Capodanno rivolta alle famiglie. Il «menù» di questo cenone, quindi, anche quest’anno sarà composto da clown, giocoleria, gonfiabili, laboratori ed altre attività per intrattenere e divertire i bambini fino al famoso conto alla rovescia. Lo scorso anno, invece, per gli adulti oltre a musica ed animazione fu organizzato anche un gioco interattivo, un quiz sul maxischermo che ha riscontrato un buon successo. I giorni di apertura di questo avviso sono pochi, le realtà che volessero prendere in mano l’organizzazione dell’evento dovranno presentare tutta la documentazione richiesta nel giro di pochissimi giorni.