Spettacolare incidente, e per fortuna senza conseguenze gravi, ieri sera in A22. Poco dopo il casello di San Michele, una automobile Volkswagen, che viaggiava in direzione Bolzano, si è scontrata violentemente con un camion (foto Freiwillige Feuerwehr Neumarkt).

Nell'impatto l'auto si è ribaltata ed è finita ruote all'aria. L'allarme è partito introno alle 22.50. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori in ambulanza, la polizia stradale dell'Autobrennero e i vigili del fuoco di San Michele e di Egna/Neumarkt.

L'impatto, come detto, è stato violentissimo, e numerosi rottami sono finiti sparsi sulla carreggiata autostradale. Per le persone coinvolte, per fortuna, le conseguenze non sono state gravi. Illeso l'autista del camion, e anche il condicente dell'auto se l'è cavata con molta fortuna, non dovendo nemmeno ricorrere alle cure ospedaliere.

Gran lavoro per i vigili del fuoco, invece, per recuperare l'auto e ripulire la carreggiata dai detriti.