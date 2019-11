San Michele all’Adige ha dato ieri l’ultimo saluto a Bruna Magotti, 59 anni, la bionda «Brunetta» per gli amici, scomparsa dopo una malattia che l’ha perseguitata per molti anni e contro la quale ha sempre caparbiamente lottato.

I suoi amici la ricordano come una donna sempre sorridente e amante della vita, una guerriera che ha tenacemente resistito, per lunghi anni, a quell’incubo che la sofferenza le aveva provocato e che ha superato nei momenti più difficili per merito dell’amore ricevuto dal marito Franco Callovi, ex vicesindaco di San Michele, dal 2010, nella prima giunta guidata dalla ancora oggi prima cittadina Clelia Sandri.

La fedele moglie Bruna l’ha sempre incitato e sostenuto a lavorare per la comunità e pure lei era una persona conosciuta da tutti e sempre disponibile a rendersi utile per i suoi concittadini. Amante dei cani, adorava il suo piccolo barboncino e proprio una delle sue ultime immagini postate in Facebook, pochi giorni fa, la ritrae assieme al suo amato Franco e al suo cagnolino.

Ha voluto andarsene da questo mondo condividendo un messaggio che ha commosso tutti i suoi più cari amici: «Lancio il cuore verso il cielo dove abita chi mi ha davvero amata», quasi un presentimento per il distacco dalla vita terrena che la stava attendendo.