Sono stati rivelati oggi sull’isola di san Giorgio Maggiore a Venezia i dieci «Soli» dell’edizione 2020 della Guida Oro I Vini di Veronelli, volume erede degli storici cataloghi firmati dal padre della critica enologica italiana. Un solo vino trentino al top: è un Teroldego Rotaliano.

Hanno conquistato i dieci soli quest’anno il Cassandra Lazio Rosso 2014 di Villa Caviciana (Grotte di Castro), il Cinque Terre Sciacchetrà 2017 di Possa (Riomaggiore), l’Ischia Biancolella Vigna del Lume 2018 di Antonio Mazzella (Ischia), l’Isonzo Friulano Toc Bas Rive Alte 2017 di Ronco del Gelso (Cormons), il Moscato di Scanzo 2011 di Fejoia (Scanzorosciate), il Roero Arneis Vigna del Pozzo 2017 di Poderi Gallino (Cisterna d’Asti), il Rosso Mediterraneo Costa Toscana Alicante 2016 di Tenuta delle Ripalte (Capoliveri), il Teroldego Rotaliano Le Fron 2016 di De Vescovi Ulzbach (Mezzocorona), il Terre Rosse di Giabbascio R14 Catarratto Terre Siciliane 2014 di Centopassi (San Giuseppe Jato) e il Tintilia del Molise Tintilia 66 2012 di Claudio Cipressi (San Felice del Molise).

Per il Teroldego «Le Fron» 2016 di de Vescovi Ulzbach è un trionfo: dopo aver conquistato la massima onoreficenza della Guida ai vini d’Italia dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais), e dopo i tre bicchieri del Gambero Rosso, arriva questa ulteriore consacrazione per la cantina di Mezzocorona e per Giulio de Vescovi, che porta avanti la tradizione centenaria della famiglia e da anni si è dedicato all’eccellenza con i «cru» delle vigne storiche del piano Rotaliano, come appunto il Fron.

La nuova edizione della Guida conta 16.766 etichette recensite, per un totale di 2.136 produttori descritti. In esso anche le «Tre Stelle Oro», assegnate in ragione di un punteggio uguale o superiore a 94/100 assegnato dai curatori Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello, che quest’anno vanno a 395 vini. È il Piemonte a condurre la classifica per numero di premi conseguiti con 123 Tre Stelle Oro, seguito dalla Toscana con 104 e dal Veneto con 24 vini «orostellati».

Trentotto, inoltre, i vini che hanno ottenuto il titolo di «Grande Esordio» avendo raggiunto o superato la soglia dei 94/100 alla loro prima apparizione in Guida. Cinque i Migliori Assaggi, ovvero i vini che, nella rispettiva tipologia, hanno conseguito il più elevato giudizio in centesimi.