Una ciclista di 18 anni è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, dopo essere stata investita da un'auto sulla statale nella rotatoria che da Lavis porta alla Trento nord- Rocchetta per la Val di Non.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 e la ragazza è stata portata all'ospedale S. Chiara in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Lavis.