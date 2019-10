I vigili del fuoco di Molveno segnalano la comparsa di una scritta di protesta sul portone della loro caserma per i ritardi nei lavori di ristrutturazione programmati dal Comune e finanziati dalla Provincia.

«La notte scorsa - informano i vigili del fuoco volontari di Molveno - è comparsa questa scritta (VEDI FOTO) diffamatoria sul portone della nostra caserma in ristrutturazione. L’immobile è di proprietà del Comune di Molveno e pertanto anche i lavori sono seguiti dal Comune. Noi vigili del fuoco non abbiamo NULLA di cui vergognarci. Non siamo mai “fermi”: siamo pronti sempre, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, GRATUITAMENTE, per aiutare chi ha bisogno, anche quei pochi che ci accusano e ci denigrano ingiustamente, senza contare tutte le ore di formazione. E se ciò non bastasse, organizziamo attività di autofinanziamento che sono servite e servono a sostenere i nostri investimenti, fra i quali l’arredamento della nuova caserma. È troppo dotare il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di una sede adeguata?».

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere provinciale Denis Paoli (Lega) per stigmatizzare l’accaduto. «L’autore - scrive Paoli - deve ripulire».