Si è spento Luciano Lunelli, ex direttore della Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, socio fondatore dello spumante Abate Nero e dell'Istituto Trentodoc, uno dei protagonisti e cultori dell'enologia trentina del secolo scorso. Fu soprannominato «il papà del Novello», poiché ebbe la lungimirante idea di imbottigliare per primo, con l'etichetta della cantina di Mezzolombardo, il Novello di Teroldego.

Nato nel 1946, dopo la scuola dell'obbligo Lunelli frequentò l'Istituto Agrario di San Michele e ad appena ventun anni di età, venne nominato dal presidente Arcangelo Malfatti direttore della Cantina Rotaliana. L'azienda vitivinicola è cresciuta costantemente durante i trentacinque anni della sua direzione, producendo vini di alta qualità e aumentando, anno dopo anno, produzione e fatturato.

Nel 2003 raggiunse l'età pensionabile e passò le consegne all'attuale direttore, Leonardo Pilati. Però, Lunelli non si ritirò a vita privata: infatti, si dedicò a tempo pieno alla produzione delle sue bollicine, portando l'etichetta dell'Abate Nero tra quelle degli spumanti più prestigiosi d'Italia. Tutti lo ricordano come un grande ed esperto enologo e non a caso, sia la Cantina Rotaliana, sia lo spumante Abate Nero, hanno raggiunto una blasonata notorietà anche fuori dai confini del Triveneto.