È tempo di fiori d’arancio a Roverè della Luna. Dove nella mattinata di sabato 28 settembre a salire all’altare è stato il primo cittadino, Luca Ferrari. Nella chiesa di Roverè della Luna, infatti, il sindaco ha messo l’anello al dito alla compagna Valentina Preghenella.



Quello che goliardicamente gli amici, dopo la cerimonia, hanno ribattezzato «Rover Wedding», con tanto di cartelli affissi nella borgata, tazze personalizzate e merchandising messo in vendita per scherzo. Il «Royal Wedding» in salsa rotaliana ha portato attorno a Luca e Valentina l’affetto della famiglia e degli amici più stretti, per un giorno atteso da entrambi ormai da tempo. Con una intima cerimonia che ha chiuso il conto alla rovescia lanciato qualche mese fa dai due sposi, che hanno così coronato con le fedi al dito la loro lunga unione. Presenti al matrimonio anche buona parte dei sindaci degli altri comuni della Piana Rotaliana.



Classe 1982, Luca Ferrari, geometra impegnato nel mondo agricolo, è sindaco di Roverè della Luna dal 10 maggio 2015, eletto con la lista Insieme per Roverè. Già allora Valentina Preghenella era accanto al neo primo cittadino, prima consigliera e supporter durante tutta l’attività amministrativa di questi anni.



Laureatasi a Verona prima in lingue per l’editoria e poi in editoria e giornalismo con specializzazione in comunicazione e pubblicità, dal 2016 Valentina è impegnata nel sostegno ai bambini affetti da autismo, presso la Cooperativa Sociale Autismo Trento con il ruolo di vice presidente. Oltre ad essere segretaria dell’Associazione genitori soggetti autistici, essendo poi anche impegnata nella realizzazione del giornalino dell’Agsat Onlus, quadrimestrale riguardante le attività dell’associazione.