Speck, formaggi di capra, tortèi de patate, salumi artigianali, polenta e tosella, orzotto di porcini e porri, strauben e molto altro: se siete alla ricerca dei sapori autentici del territorio, ecco un appuntamento da non perdere: sabato 19 ottobre a Cembra torna «Caneve en festa», sesta edizione della cena itinerante alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche.



La manifestazione, organizzata dai Cembrani Doc e inserita all’interno della rassegna “DiVin Ottobre” della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, prevede una cena a tappe presso i più affascinanti avvolti del borgo di Cembra.



Il via, dalle ore 16.30 in poi, dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore. Di caneva in caneva, i partecipanti saranno accolti dai Cembrani Doc per una degustazione guidata di vino, spumante e grappa accompagnata da prodotti tipici proposti da Caprificio Onorato Matteo, Caseificio Sociale Val di Fiemme, Hotel Fior di Bosco, Macelleria Zanotelli, Macelleria Paolazzi Luigi, Agritur Simoni, Maso Franch aiutati dagli Alpini e dalle nonne dei Cembrani Doc.



Novità dell’edizione 2019, la presenza dei produttori dell’Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti per una degustazione di Chianti Classico abbinata alla tagliata di Fiorentina preparata dallo Chef Nicola Schioppo dell’Osteria Badalì direttamente da Firenze.



Le Caneve En Festa ospiteranno separatamente la mescita e la somministrazione per otto esperienze sensoriali, accompagnate dall’acoustic rock degli Unshods, le fisarmoniche dei Maestri Marco e Daniele, da world acoustic con Malegria Primos Estilo e in finale ottimo rock italiano con i Niutenti, affiancato dall’intrattenimento itinerante del coro Polifonico Tasis di Isili diretto da Gianluca Podda dalla Sardegna, Coro Novo Spiritu di Cembra Lisignago e dal Gruppo Tradizioni Cembrane.



Lungo il percorso sarà possibile visitare con guida la Chiesa di San Pietro, vero gioiello d’arte, la Caneva Tempio del Müller Thurgau di Giorgio Nardon con una ricchissima collezione di bottiglie, nonché su prenotazione prendere parte alla “Caneva Escape Room” dove l’ultima combinazione aprirà uno scrigno con i tesori dei Cembrani Doc.



Collateralmente alla serata, a partire da venerdì 12 presso il Pala Curling di Cembra, si svolgerà la quinta edizione del torneo internazionale di curling “Caneve En Festa”, che registra già il tutto esaurito con squadre provenienti da tutto l’arco alpino che si daranno battaglia a colpi di stones fino a domenica sera.



La cena itinerante sarà preceduta al mattino dalla presentazione di AlpFoodway, il progetto di iscrizione della cultura alimentare alpina come futuro patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, che ha portato alla realizzazione di anche una mostra fotografica visitabile durante l’appuntamento serale.



La manifestazione è organizzata con il sostegno di Apt Pinè Cembra, del Comune di Cembra Lisignago, della Comunità della Valle di Cembra e del BIM dell’Adige.



Il biglietto è in prevendita a prezzo agevolato al costo di € 35.00 anziché € 50.00, fino al 17 ottobre su www.cembranidoc.it Disponibile ticket analcolico al costo di € 25.00.

La cassa per ritiro del ticket e calice chiude alle 21:00