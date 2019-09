Si è svolta questo pomeriggio l'inaugurazione ufficiale a Lavis del giardino Bortolotti, comunemente conosciuto come il giardino dei Ciucioi.

Un'opera unica in Trentino e non solo, un giardino storico in verticale che ritrova la luce dopo i lavori di restauro e recupero iniziati nel 2002.

Già tutte esaurite le visite guidate in programma oggi e nella giornata di domenica prossima, il giardino diventerà ora anche un importante punto di riferimento turistico.

(Foto e video di Nicola Baldo)

GUARDA IL VIDEO DELL'INAUGURAZIONE