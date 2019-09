Quella di oggi è stata una giornata che Mezzocorona aspettava da tempo, in primis, dai ragazzi e ragazze che frequentano le scuole medie, visto che potranno per la prima volta scoprire il nuovissimo edificio che sarà loro per i prossimi mesi scolastici. Ed oggi per l’inaugurazione ufficiale dopo i lavori, c’era davvero tantissima gente.

In prima fila i sindaci della Rotaliana, con la fascia tricolore (la nuovissima scuola media «Eusebio Chini», sorta sulle «ceneri» del vecchio edificio, sarà anche sede dell’istituto comprensivo di Mezzocorona, San Michele all’Adige, Faedo e Roverè della Luna), e per la Provincia l’assessore all’istruzione Bisesti.

E’ una struttura nuova e moderna. Capace di accogliere gli studenti che rientreranno a casa dopo due anni trascorsi a Mezzolombardo, ospitati nel «Cason» di via Filzi. Ma anche un edificio al servizio della comunità, visto che la palestra dell’istituto di via dei Fornai ospiterà le attività di varie associazioni sportive.

La festa ha preso il via alle 10, con la Messa in parrocchiale. Poi la sfilata con la banda musicale, per arrivare al taglio ufficiale del nastro. Quindi via alle visite all’immobile, con tantissima gente che ha voluto esserci e vedere il nuovo edificio. Perché si tratta di una scuola interamente realizzata in legno utilizzando dei pannelli speciali e delle travi lamellari. Al posto del «cassone» di cemento armato anni Settanta di prima.

Una scuola media all’insegna della bioedilizia e del risparmio energetico, su un’area di circa 4 mila metri quadrati dove oltre ad una trentina di aule ed alla palestra troveranno spazio anche laboratori e spazi comuni. Sono stati utilizzati per costruire le nuove Chini qualcosa come duemila metri cubi di legno, fra pannelli e legno lamellare, per un edificio che è completamente rispettoso dell’ambiente. Realizzato utilizzando materiali naturali e fonti di energia rinnovabili, dotato di certificazioni Arca e Leed oltre ovviamente a rispettare tutti i moderni standard di sicurezza ed accessibilità. Poco più di due anni di lavori.

Nel complesso questa nuova scuola media è costata 8 milioni e 700 mila euro, un investimento molto importante per la comunità ma importantissima per dotare Mezzocorona di una struttura nuova, moderna e funzionale.

