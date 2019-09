Un uomo di 63 anni, ieri sera, è rimasto ferito in un incidente a Grauno. Stava viaggiando a bordo della sua Ape in centro quando, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada, pare contro un muro.



Soccorso in elicottero, il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso. Non è per fortuna in pericolo di vita.