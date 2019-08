San Michele all’Adige è tutta un Festival, e durerà per tutti i sabati di settembre. In sinergia con l’amministrazione comunale e la Pro Loco di San Michele all’Adige, anche quest’anno il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina propone un ricco calendario di iniziative per «Le notti di San Michele».

Per quattro sabati, a partire dal 7, è in programma il “Festival dei burattini in musica” con la direzione artistica di Luciano Gottardi: quattro appuntamenti da non perdere di teatro di figura con accompagnamento musicale dal vivo. A questi si aggiungono gli eventi delle “Feste patronali di San Michele all’Adige”, organizzate dall’Assessorato alla cultura e dalla Pro Loco locale, che si concludono sabato 29 settembre con la Cena agostiniana, per celebrare la ricorrenza dell’Arcangelo.

Il programma è stato presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa da Giovanni Kezich (direttore Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina), Luciano Gottardi (direttore artistico del Festival), Nicola Chistè (assessore alla cultura del comune di San Michele all’Adige) e Fabio Toscana (Pro Loco San Michele all’Adige).

“Il festival dei burattini in musica” parte sabato 7 settembre con lo spettacolo della compagnia Tearticolo che presenta “Ubaldo, cavaliere sfortunato”, un viaggio al tempo dei forti e coraggiosi cavalieri.

Il 14 settembre il palcoscenico è occupato dal burattinaio e direttore artistico del festival, Luciano Gottardi, che presenta la storia di “Hänsel e Gretel”, in una versione che mescola la celebre fiaba raccolta dai fratelli Grimm e quella musicale dei fratelli Humperdinck.

Sabato 21 settembre la compagnia Teatro a Dondolo presenta “I tre porcellini di Pian del Porco”, la divertente storia di come un lupo vuole trasformare un tranquillo paese abitato da maialini in un villaggio per insaccati.

Lo spettacolo “Meeh” di Eva Sotriffer e Max Castlunger conclude le serate dedicate al teatro di figura sabato 28 settembre, con la storia di una capretta che la fa da padrona anche sulla vita di un povero innamorato che vuole conquistare la donna dei suoi sogni.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21. Alle 20 è possibile visitare gratuitamente il Museo accompagnati da una guida.

Per le Feste patronali di San Michele all’Adige, l’Assessorato alla cultura del Comune propone la mostra “La creatività di Antonietta Zeni”, che viene aperta al pubblico giovedì 26 settembre alle ore 18.30 nella sala polifunzionale del Municipio con la partecipazione del professor Pietro Marsilli, e l’inaugurazione del “Percorso della memoria” con visita alle bacheche storiche di Grumo e San Michele sabato 28 settembre alle ore 16.30. Il Circolo Ricreativo Culturale “La Formica” offre sabato 28 settembre alle ore 19 l’aperitivo in Piazza Degasperi.

I festeggiamenti per il patrono, domenica 29 settembre, terminano alle ore 10.30 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, a cui segue la processione nella cripta di San Michele, allestita negli spazi ipogei del Museo, dove sono raccolti numerosi oggetti e statue raffiguranti il Santo, che ne attestano la devozione diffusa in tutto il mondo. La sera il chiostro tricuspide del Museo ospita l’ormai tradizionale «Cena agostiniana» organizzata dalla Pro Loco, che attraverso la Cena sostiene quest’anno l’associazione di solidarietà “Ponti di pace”.

Durante la serata anche per questa edizione si darà voce al canto spontaneo popolare trentino con la guida del Maestro Giuliano Moser e il coinvolgimento dei commensali.

Di seguito il programma del “Le notti di San Michele 2019”

Festival dei burattini in musica (direttore artistico Luciano Gottardi) sabato 7 settembre Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ore 20.00 visita guidata al Museo ore 21.00 spettacolo Tearticolo presenta “Ubaldo, cavaliere sfortunato” Ingresso € 1, gratuito per gli aventi diritto.

Sabato 14 settembre Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ore 20.00 visita guidata al Museo ore 21.00 spettacolo Luciano Gottardi presenta “Hänsel e Gretel” Ingresso € 1, gratuito per gli aventi diritto.

Sabato 21 settembre Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ore 20.00 visita guidata al Museo ore 21.00 spettacolo Teatro a Dondolo presenta “I tre porcellini di Pian del Porco” Ingresso € 1, gratuito per gli aventi diritto.

Sabato 28 settembre Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ore 20.00 visita guidata al Museo ore 21.00 spettacolo Eva Sotriffer e Max Castlunger presentano “Meeh” Ingresso € 1, gratuito per gli aventi diritto.

Feste patronali di San Michele all’Adige: giovedì 26 settembre Sala Polifunzionale del Municipio di San Michele all’Adige ore 18.30 inaugurazione mostra “La creatività di Antonietta Zeni” Con la partecipazione del professor Pietro Marsilli, visitabile da venerdì 27 a lunedì 30 settembre con orario 10.00-12.00 e 15.00-18.00 Ingresso gratuito.

Sabato 28 settembre in piazzetta di San Sebastiano (via Roma), San Michele all’Adige ore 16.30 inaugurazione “Percorso della memoria” con visita alle bacheche storiche di Grumo e San Michele sabato 28 settembre.

In piazza Degasperi, San Michele all’Adige a partire dalle ore 19.00 “Aperitivo in piazzetta” con il Circolo Ricreativo Culturale “La Formica” .

Domenica 29 settembre Chiesa di San Michele Arcangelo Ore 10.30 Santa Messa e processione alla Grotta di San Michele.

Domenica 29 settembre Chiostro del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ore 19 Cena agostiniana. Ingresso con posti limitati – costo 15,00 € (per i soci Pro loco di San Michele 12,00 €). Vendita biglietti: giovedì 19 e venerdì 20 settembre ore 20.00-21.00 presso la sede della Pro Loco solo per i residenti a San Michele all’Adige; da martedì 24 settembre presso la biglietteria del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina in orario di apertura (9.00-12.30 e 14.30-18.00).