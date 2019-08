Tragico malore, questa mattina poco prima di mezzogiorno, per un turista tedesco in bicicletta: l’uomo - un germanico di 58 anni - stava pedalando sulla strada da Pressano a Sorni con la sua e-bike elettrica in compagnia di un gruppo di amici, quando è stato stroncato da un infarto fulminante. L'uomo dopo aver avvertito un primo malore, era sceso di sella e stava spingendo la bici a mano, quando è crollato a terra prrivo di sensi.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente l’elisoccorso con l’elicottero del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Trento, l’ambulanza e l’automedica oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Lavis ma il dispiegamento di mezzi non è purtroppo servito: l’uomo era deceduto e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

La comitiva era partita da Trento ed era diretta ad un agritur della zona per il pranzo.