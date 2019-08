La data, ora, è fissata. E sarà quella di domenica 8 settembre. Il velo sulla nuova scuola media di Mezzocorona sarà ufficialmente alzato nella mattinata, ad una manciata di giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico.

Dopo due anni scolastici trascorsi «in trasferta» a Mezzolombardo, ragazzi e ragazze di Mezzocorona potranno fare ritorno nella nuovissima struttura. Il rinnovato complesso, sempre dedicato ad Eusebio Chini, sorge nello stesso punto del «predecessore» e sarà un edificio moderno e funzionale. Con strutture, come ad esempio la palestra, che rivestirà un ruolo molto importante anche per tutte le associazioni del territorio. La giornata di inaugurazione dell’8 settembre prenderà il via alle 10 con la messa nella chiesa parrocchiale. Quindi alle 10.45 la sfilata nelle vie della borgata rotaliana dalla chiesa fino all’istituto, seguendo la banda musicale di Mezzocorona. Alle 11 sarà la volta del taglio ufficiale del nastro, con i discorsi delle autorità e la prima visita al rinnovato immobile. Si tratta di una mattinata di festa e celebrazioni aperta a tutta la comunità che vorrà intervenire. A partire da quei ragazzi che, a partire da giovedì 12 settembre, potranno tornare sui propri banchi. I lavori per la realizzazione di questa nuova scuola hanno preso il via nel mese di aprile del 2017, poco più di due anni per dotare Mezzocorona di una struttura nuova di zecca. La tabella di marcia dei lavori è stata rispettata in pieno: terminati nelle scorse settimane, fatte anche tutte le rifiniture del caso, ora è il momento di pulire tutto e preparare il taglio del nastro ufficiale. Nel complesso questa nuova scuola media è costata 8 milioni e 700 mila euro, un investimento molto importante per la comunità ma importantissima per dotare Mezzocorona di una struttura nuova, moderna e funzionale. La struttura sarà anche abbellita esternamente dalla realizzazione di un’opera d’arte: per trovare quella giusta è stata fatta nelle scorse settimane una gara d’appalto. Dopo i due anni trascorsi a Mezzolombardo, quindi, la tavola per il ritorno a casa degli studenti è apparecchiata. Uno scambio di favori, che si concretizzerà anche nel collaborare sull’utilizzo della palestra delle nuove scuole medie vista la chiusura per ristrutturazione dell’impianto comunale di via Cavalleggeri d’Udine a Mezzolombardo. Una serie di sostegni a vicenda che rimarcano sempre più, soprattutto in tema di spazi e grandi opere, la necessità di una stretta collaborazione fra le amministrazioni comunali della Piana Rotaliana.