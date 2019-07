S i è arresa nella serata di lunedì Raffaella Ghezzi, dieci giorni dopo la caduta in montagna nella quale era incappata, sul Piz Galin. Fino all'ultimo i medici del reparto di rianimazione del Santa Chiara hanno fatto tutto il possibile per salvare la vita della sessantatreenne di Molveno, ma i traumi che aveva riportato si sono rivelati troppo gravi. La donna, originaria di Andalo e trasferitasi a Molveno dopo il matrimonio con Luigi Donini, nel pomeriggio di venerdì 19 luglio stava scendendo dalla cima del Piz Galin verso Andalo. Era assieme al marito e ad uno dei figli, Gianluca. Poco prima delle 15 era inciampata lungo il sentiero, cadendo a terra e ruzzolando per decine di metri lungo il pendio che finisce, ad imbuto, su un canalone del lato Nord del Piz Galin. I funerali oggi alle 17 a Molveno.



