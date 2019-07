Le panchine contro la violenza sulle donne e che raccontano l’amore.

E’ il progetto che il Comune di Molveno ha affidato alla giovane artista di Lavis, Dalida La Giorgia. E questa sera alle 21, nella cornice del nuovo parco pubblico Le Peschiere, si terrà un incontro aperto a tutti sul tema della violenza. Con gli psicologi forensi Marica Malagutti e Davide Vanni saranno trattati gli argomenti sulla quantità e tipologia di vittime e aggressori: una riflessione sul silenzio che ancora pervade il dolore di chi subisce molestie e violenza.

«Questo progetto, approvato dal Comune di Molveno, nasce dalla mia voglia di sensibilizzare la gente sulla violenza, di trovare una soluzione partendo dalle radici di essa - spiega l’artista lavisana - e la mia risposta è educare all’amore per il mondo, per la vita e per se stessi. L’avere gratitudine per ciò che abbiamo e siamo, è il primo passo per prevenire la violenza. Un altro tema che voglio affrontare nel mio progetto è convincere donne e uomini a denunciare la violenza poiché, spesso, le forme di aggressione e si tengono nascoste per paura o per vergogna».

Per dare avvio al progetto, Dalida ha decorato alcune panchine dei giardini nella piazza di Molveno: una scura, ispirandosi al colore dell’amore che deve essere rosso e non «viola tumefatto»; una bianca arricchita da tre cuori, per vedere il mondo con gli occhi dell’amore. E una terza panchina sulle tonalità dell’azzurro, con il sole che splende in mezzo, per ricordarci che la violenza non ha genere.

Perché ha deciso di avviare questo progetto? «Perché tre anni fa sono stata vittima di violenza. Dopo quell’esperienza che non potrò mai dimenticare - racconta Dalida - sono riuscita ad affrontare quasi tutte le mie paure ed ho deciso di aiutare chi, come me, ha subito violenza. E il mio progetto è mirato proprio ad evitare di cadere nelle trappole dei violentatori e prevenire ogni forma di violenza».

Il sindaco, Luigi Nicolussi, è soddisfatto del lavoro dell’artista: «Come amministrazione comunale abbiamo accolto di buon grado la sua proposta, sia per decorare le panchine, sia per i due incontri pubblici al pardo Le Peschiere (quello di oggi e il prossimo del 13 agosto, ndr), poiché quello della violenza è un tema di grande attualità. Attraverso questo progetto, vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica a questo tema e arricchire la nostra località con l’immagine dell’amore e dell’antiviolenza di ogni genere».