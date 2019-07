È stato centrato da un’auto, alle porte di Verla di Giovo: il conducente non l’aveva visto arrivare.

Non è stata una mattinata felice, quella di ieri, per il vicesindaco di Lavis Luca Paolazzi, che dopo l’impatto è letteralmente volato per decine di metri, rovinando poi a terra.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11.30 a monte dell’abitato.

La caduta è stata rovinosa: subito altri automobilisti e testimoni hanno dato l’allarme e a Verla sono intervenuti i sanitari con due ambulanze. Trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento, a Paolazzi sono state riscontrate le fratture della rotula destra e del perone sinistro.

«Mi è anche andata bene, il volo è stato davvero impressionante. Sono stato fortunato: ne avrò per un mese, ma sono qui», ha commentato il vicesindaco lavisano, che ha poi dato lui stesso la notizia con un post sui social.