Si era ribaltato sulla strada con un camion, la sera dello scorso 18 maggio, in val di Cembra, e la dinamica dell’incidente era apparsa anomala ai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori. L’autista era stato portato in elicottero al Santa Chiara di Trento, ma i militari hanno richiesto delle analisi tossicologiche per far luce sull’incidente.



I loro sospetti si sono poi rivelati fondati: le analisi effettuate sull’autista hanno dimostrato che quest’ultimo era alla guida in stato di ebbrezza. Fuori dai limiti consentiti dalla legge, dunque, e non di poco: il tasso alcolico è risultato essere di ben di 5 volte quello consentito.



Dinamica e circostanze piuttosto simili anche per un altro incidente, sempre in val di Cembra, verificatosi il 29 maggio: un giovane della valle aveva perso il controllo del mezzo e si era scontrato con un’altra auto. Anche in questo caso il conducente si era messo alla guida con un tasso superiore a quello consentito.



I due uomini sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. Non basta: la compagnia carabinieri di Cavalese attraverso le sue articolazioni, intensificherà i controlli sulle strade per prevenire altri casi simili.