Per il sesto anno di fila, il lago di Molveno ha ricevuto il premio di Legambiente e Touring club come «Lago più bello d'Italia».

La prestigiosa guida di Legambiente e Touring Club, intitolata «Il meglio del mare e dei laghi italiani 2019», seleziona le località in cui trascorrere una vacanza attenta all'ambiente, all'insegna di natura e acqua pulita, ma anche di eccellenze enogastronomiche e luoghi d'arte.

La nostra regione è in classifica con ben quattro laghi su cinque: oltre al lago di Molveno, solo il Veneto, al secondo posto, rompe l'egemonia del Trentino Alto Adige con il lago del Mis, in provincia di Belluno, e naturalmente con le sue località del Garda (insieme a Brescia per la Lombardia).

Terzo posto per Riva del Garda, Limone e la riviera occidentale, mentre al quarto e quinto posto troviamo due laghi in provincia di Bolzano: il lago di Fié allo Sciliar e il lago di Monticolo.

Il premio a Molveno è stato conferito principalmente per la cura e la valorizzazione dello specchio lacustre, per l'uso delle barche a motore elettrico con inquinamento a tasso zero e per il paesaggio romantico che lo circonda. La soddisfazione, per questo premio ottenuto consecutivamente da sei anni, non è solo degli operatori turistici, ma anche dell'amministrazione comunale che è continuamente alla ricerca di nuove idee per abbellire il tesoro donato a Molveno da Madre natura.

CLASSIFICA DEI LAGHI A CINQUE VELE

- 1. Lago di Molveno, Comune di Molveno (TRENTO)

- 2. Lago del Mis, Comune di Sospirolo (BELLUNO), Veneto

- 3. Lago del Garda - riva occidentale, Comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Riva del Garda, Tignale

- 4. Lago di Fiè, Comune di Fiè allo Sciliar (Bz), Trentino Alto Adige

- 5. Lago di Monticolo (Bz), Comune di Appiano sulla Strada del Vino (Bz), Trentino Alto Adige

- 6. Lago dell’Accesa, Comune di Massa Marittima (Gr), Toscana

- 7. Lago di Avigliana Grande, Comune di Avigliana (To), Piemonte